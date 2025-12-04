Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die leichten Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. Nach einem verhaltenen Start konnte der SMI um die Mittagszeit die Marke von 12'900 Punkten wieder klar übersteigen. Vor allem im Sog der eher schwachen US-Märkte ging ein Teil der Gewinne jedoch wieder verloren und in der Schlussauktion fiel der SMI wieder leicht unter die Marke zurück. Händler berichteten von einem eher ruhigen Marktgeschehen. ...

