Am Donnerstag stiegen die Aktien der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000) um 4,75 Prozent und haben an diesem Handelstag den Sprung auf das Treppchen im DAX geschafft. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 60,42 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 60,54 Euro erreicht wurde. Im bisherigen Jahresverlauf zeigt das Wertpapier lediglich ein Kursplus von rund 10 Prozent, diese Entwicklung lässt sich als bescheiden charakterisieren, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.