Am Donnerstag stiegen die Aktien der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000) um 4,75 Prozent und haben an diesem Handelstag den Sprung auf das Treppchen im DAX geschafft. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 60,42 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 60,54 Euro erreicht wurde. Im bisherigen Jahresverlauf zeigt das Wertpapier lediglich ein Kursplus von rund 10 Prozent, diese Entwicklung lässt sich als bescheiden charakterisieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
