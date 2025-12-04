Amazon dreht an einem zentralen Hebel seiner Wachstumsstory: Der Konzern könnte den Milliardenpakt mit der US-Post auslaufen lassen und sein eigenes Zustellnetz massiv ausweiten. Für USPS wäre das heikel - für Anleger von Amazon hingegen ein weiterer Beleg für die wachsende Marktmacht des Konzerns.Amazon könnte seine Abhängigkeit von der US-Post deutlich reduzieren: Wie die Washington Post berichtet, erwägt der E-Commerce-Riese, den langjährigen Zustellvertrag mit dem United States Postal Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
