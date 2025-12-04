Amazon dreht an einem zentralen Hebel seiner Wachstumsstory: Der Konzern könnte den Milliardenpakt mit der US-Post auslaufen lassen und sein eigenes Zustellnetz massiv ausweiten. Für USPS wäre das heikel - für Anleger von Amazon hingegen ein weiterer Beleg für die wachsende Marktmacht des Konzerns.Amazon könnte seine Abhängigkeit von der US-Post deutlich reduzieren: Wie die Washington Post berichtet, erwägt der E-Commerce-Riese, den langjährigen Zustellvertrag mit dem United States Postal Service ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.