ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/ag



