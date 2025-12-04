Anzeige
Donnerstag, 04.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
04.12.2025
NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.884 Pkt - Schott Pharma mit Abgaben

DOW JONES--In recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag mach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Umsätze habe es in der Aktie der Deutschen Bank gegeben. Die Ratingagentur Scope hat ihr Emittentenrating von A- auf A angehoben und den Ausblick von "positiv" auf "stabil" geändert. Die Heraufstufung spiegele strukturelle Fortschritte bei der Stärkung der Ertragsstruktur und der Kostenbasis wider und deute auf ein ausgewogeneres Geschäftsmodell hin, teilte Scope Ratings mit. Die Bonitätsbewertung werde durch die starke Marktposition der Bank, ihre verbesserte Ertragskraft und angemessene Finanzkennzahlen untermauert. Die Aktie wurde unverändert getaxt.

Für die Papiere von Schott Pharma ging es um 3,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Auch die starke operative Marge dürfte den aktuellen Erwartungen zufolge sinken. Für das Wachstum in den Jahren darauf zeigt sich der Hersteller von Pharma-Verpackungen hingegen wieder etwas zuversichtlicher - bleibt aber unter seiner bisherigen Mittelfristprognose. Das Unternehmen veröffentlichte zudem vorläufige Eckzahlen für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2025, die in etwa der Konzernprognose entsprachen. 

