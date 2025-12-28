Auch in der verkürzten Handelswoche gelang es Schott Pharma nicht, die Marke von 15,00 Euro zurückzuerobern. Gelingt der Aktie ein Ausbruch über die genannte technische Marke, eröffnet sich aus charttechnischer Sicht Erholungspotenzial. Für kurzfristig orientierte Anleger könnten in diesem Fall Kursgewinne zwischen 5 und 10 Prozent realistisch sein. Ob ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, sollten Sie jedoch sorgfältig für sich abwägen. ...

