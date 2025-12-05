Die Bayer-Aktie ist zuletzt deutlich nach oben ausgebrochen. Ist das der lange erhoffte Befreiungsschlag für Investoren? Und wie kann es mit dem Chemie- und Pharmakonzern weitergehen? Gute Nachrichten Die Bayer-Aktie ist in den vergangenen Tagen insbesondere durch positive Nachrichten rund um das Thema Glyphosat angetrieben worden. Hintergrund: Der Generalanwalt der Vereinigten Staaten unterstützt den Konzern bei einem potenziellen Grundsatzurteil. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de