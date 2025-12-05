© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Die Hewlett Packard Enterprise (HPE)-Aktie ist nachbörslich eingebrochen. Grund ist eine Umsatzprognose für das laufende Quartal , die die hohen Erwartungen der Investoren an das Geschäft mit KI-Servern nicht erfüllte.HPE erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 9 und 9,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 57 und 61 Cent liegen. Analysten hatten jedoch mit einem Umsatz von 9,88 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 53 Cent pro Aktie gerechnet. Auch im vierten Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, blieb der Umsatz mit 9,68 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen zurück. Als Grund wurden Verzögerungen bei einigen Servergeschäften …