Netflix setzt sich offenbar im Rennen um Warner Brothers durch. Der Streaming-Gigant führt exklusive Gespräche über die Übernahme zentraler Studio- und Streaming-Sparten - inklusive Kultmarken wie Batman und HBO-Hits. Doch Konkurrent Paramount und politische Spannungen machen den Deal brisant.Im Rennen um Warner Brothers deutet sich ein Favorit an: Netflix soll laut übereinstimmenden Medienberichten das überzeugendste Angebot vorgelegt haben. Demnach laufen exklusive Gespräche zwischen beiden Seiten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.