Basel - Eine internationale Studie unter Leitung der Universität Basel zeigt, dass Kernporenkomplexe - winzige Durchgänge in der Zellkernmembran - nicht starr oder gelartig sind, wie bisher angenommen. Ihr Inneres ist dynamisch organisiert, bewegt und verändert sich ständig. Diese Resultate verändern unser Verständnis eines wichtigen Transportprozesses in Zellen und haben Auswirkungen auf Krankheiten und mögliche Therapien. Der Zellkern gleicht einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab