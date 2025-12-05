Dr. Stefan Braun und Karsten Seier (Oddo BHF): " FOKUS AUF US-MOMENTUM - Eine Alternative für Investitionen am US-Markt"

04.12.2025 -

In einer strategischen Vermögensallokation führt an US-Aktien kein Weg vorbei. Um vom US-Exzeptionalismus zu profitieren, kommt es aber auf eine gut diversifizierte US-Aktienstrategie an.

Zur Erinnerung und Einordnung: Die USA machen derzeit rund 65 % des MSCI All Country World Index aus. Als einfache Faustregel gilt, dass mindestens die Hälfte eines globalen Aktienportfolios in US-Aktien investiert werden sollte. Anleger, die weniger stark investiert sind, sollten gegebenenfalls erwägen, den Anteil von US-Aktien aufzustocken, da aus unserer Sicht mit einer Phase relativer Outperformance gegenüber Europa zu rechnen ist

Zweifellos steht der US-Aktienmarkt derzeit vor einigen Herausforderungen, u.a. hohe Bewertungen, geopolitische Spannungen, sich verändernde Handelsdynamiken und Anzeichen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. Die Marktreaktionen auf bestimmte Ankündigungen (Oracle, AMD) waren mitunter auch übertrieben und verdeutlichen, dass jederzeit mit Volatilität zu rechnen ist. Doch trotz dieser Herausforderungen zeigt sich die US-Wirtschaft im weltweiten Vergleich weiterhin beeindruckend widerstands- und anpassungsfähig

