NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1225 auf 1250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finale Entscheidung des britischen Regulierers für die Stromnetze für die kommenden fünf Jahre ab 1. April 2026 untermauere seine positive Einschätzung für National Grid und SSE, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00BDR05C01

