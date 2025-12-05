Der milliardenschwere Verkaufsprozess um Warner Bros. Discovery spitzt sich zu. Netflix gilt als Favorit - doch Paramount Skydance attackiert den Ablauf scharf und spricht von einem "kurzsichtigen Prozess mit vorbestimmtem Ergebnis". Streaming-Machtspiele: Der Übernahmekampf um Warner Bros. eskaliert Mehr als ein Jahrhundert ikonischer Film- und TV-Marken macht Warner Bros. Discovery zu einem der begehrtesten Übernahmeziele der Entertainmentbranche. Entsprechend hochkarätig ist das Bieterfeld: Netflix, Paramount ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.