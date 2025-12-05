Microsoft zieht die Preise für seine Office- und Microsoft-365-Pakete zum 1. Juli spürbar an. Betroffen sind gewerbliche Kunden ebenso wie stattliche. Der Softwarekonzern verweist auf massive Investitionen in seine Plattform: Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 1.100 neue Funktionen über Microsoft 365, Security, Copilot und SharePoint hinzugekommen.Preisaufschläge bei den kommerziellen Office-Abos sind selten. Zuletzt hatte Microsoft 2022 an der Preisschraube gedreht; die Umbenennung von Office ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.