Microsoft zieht die Preise für seine Office- und Microsoft-365-Pakete zum 1. Juli spürbar an. Betroffen sind gewerbliche Kunden ebenso wie stattliche. Der Softwarekonzern verweist auf massive Investitionen in seine Plattform: Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 1.100 neue Funktionen über Microsoft 365, Security, Copilot und SharePoint hinzugekommen.Preisaufschläge bei den kommerziellen Office-Abos sind selten. Zuletzt hatte Microsoft 2022 an der Preisschraube gedreht; die Umbenennung von Office
