Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
05.12.25 | 09:53
413,65 Euro
+0,17 % +0,70
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
DZ Bank
05.12.2025 08:41 Uhr
Webinar - Microsoft, Nvidia & Co. - KI-Risiken nehmen zu

Werbung



Webinar - Microsoft, Nvidia | Co. - KI-Risiken nehmen zu

Die Jahresendrally ist im Dezember ins Stocken geraten, insbesondere bei den Technologieaktien. Steigende Infrastrukturkosten und zunehmende Kapitalbeschränkungen haben vor allem den KI-Boom ausgebremst. Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research ordnen die Situation bei diesen Titeln ein und wagen einen Ausblick auf 2026. Verfolgen Sie im kostenlosen Webinar "Trading für Berufstätige" am kommenden Montag die Einschätzungen der beiden Experten zu den aktuellen Chancen und Risiken an den Aktienmärkten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Abbildung: Microsoft (Quelle: www.dzbank-derivate.de)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


