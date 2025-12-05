© Foto: CFOTO - CFOTO

Der chinesische Nvidia-Konkurrent Moore Threads hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Am ersten Handelstag stieg die Aktie in Shanghai zeitweise um unglaubliche 474,03 Prozent. Die Hintergründe. Die Aktien des chinesischen Grafikprozessor-Herstellers Moore Threads, der oft als "Chinas Nvidia" bezeichnet wird, verzeichneten bei ihrem Debüt an der Börse in Shanghai einen spektakulären Anstieg von zeitweise mehr als 474,03 Prozent. Der Kurs stieg am Freitagmorgen zeitweise auf 656,31 Yuan und lag damit weit über dem Ausgabepreis von 114,28 Yuan. Der Börsengang brachte dem Unternehmen umgerechnet stolze 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Moore Threads hat sich auf die Entwicklung von GPUs für …