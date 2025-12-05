Paukenschlag an der Börse in Shanghai: Die Aktie des GPU-Produzenten Moore Threads legte ein spektakuläres Börsendebüt hin. Am ersten Handelstag raste der Kurs um über 500 Prozent nach oben. Doch was steckt hinter dem Unternehmen, das bereits jetzt als "Nvidia Chinas" gehandelt wird?Die Zahlen sprechen für sich und verdeutlichen die Gier der Anleger nach chinesischen Tech-Aktien. Ausgegeben wurde das Papier zu einem Preis von 114,28 Yuan. Im Handelsverlauf schnellte der Kurs auf 688 Yuan - eine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.