Netflix verhandelt exklusiv über den Kauf von Warner Bros. und könnte damit den Bieterkampf gegen Paramount Skydance und Comcast für sich entscheiden.Netflix befindet sich laut Medienberichten in exklusiven Verhandlungen über die Übernahme der Studios und Streaming-Assets von Warner Bros.. Der gebotene Preis: 28 US-Dollar pro Aktie, kombiniert aus 85 Prozent Bargeld und 15 Prozent Netflix-Aktien. Mehrere Insiderquellen bestätigten am Donnerstag, dass Netflix derzeit als führender Bieter gilt - noch vor Paramount Skydance und Comcast, die ebenfalls Interesse an dem Medienriesen zeigen. Netflix bietet höchste Summe - und winkt mit Milliarden-Abfindung Ein Reuters-Bericht verweist darauf, dass …