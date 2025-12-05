Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma erlebte zuletzt einen chaotischen Kursverlauf. Erst brach sie um rund ein Viertel ein und dann gab es einen kompletten Rebound. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 21 €. Was ist jetzt zu erwarten? Übernahmegerüchte beflügeln Die Aktie wurde nach dem starken Kurseinbruch Ende November von vielen Anlegern abgeschrieben. Grund hierfür war das vorgelegte Konzept des Neustarts. Doch es sollte ...

