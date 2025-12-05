Der Baustart des Grünstromspeichers ist für das erste Quartal 2026 geplant. Die DC-gekoppelte Variante, wobei der Speicher direkt unter den Modulen integriert wird, reduziert die Komplexität und Gesamtkosten des Projekts, wie der Speicheranbieter Sigenergy erklärt. Der Solarpark "Beckum" mit 59 Megawatt Leistung bekommt einen Grünstromspeicher mit 100 Megawattstunden Kapazität zur Seite gestellt. Dieses Großprojekt haben Sigenergy und das Projektleitungsbüro Steinhoff & Partner auf der Solar Solutions 2025 in Düsseldorf in dieser Woche besiegelt. Dabei sei geplant, dass der DC-gekoppelte Batteriespeicher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.