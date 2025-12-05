EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LANXESS Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LANXESS Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/de-de/investoren/reporting
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://lanxess.com/en/investors/reporting
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
