Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Freitag wenig verändert. Vor der in der kommenden Woche erwarteten US-Zinsentscheidung verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem würden am Nachmittag der Konsumentenstimmungsindex aus Michigan und die PCE-Daten veröffentlicht. Letztere sind das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass. Allerdings sind die PCE-Daten vom September, die wegen der Folgen des ...

