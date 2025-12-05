Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer neuen US-Dollar-Anleihe (ISIN US717081FF58/ WKN A4EK84) bietet Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) eine Laufzeit bis zum 15. November 2035 an, so die Börse Stuttgart.Die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen, beginnend am 15. Mai 2026. Der jährliche Kupon liege bei 4,875%. Das Gesamtvolumen betrage bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar, bei einer Stückelung von 1.000 US-Dollar. Am 3. Dezember 2025 habe der Kurs bei 100,49% gelegen, wodurch sich eine Rendite bis zur Endfälligkeit von etwa 4,81% ergebe. Ab 15. August 2035 sei eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert möglich. Moody's bewerte Pfizer mit A2 (Investment Grade). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
