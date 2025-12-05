Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer neuen US-Dollar-Anleihe (ISIN US717081FF58/ WKN A4EK84) bietet Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) eine Laufzeit bis zum 15. November 2035 an, so die Börse Stuttgart.Die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen, beginnend am 15. Mai 2026. Der jährliche Kupon liege bei 4,875%. Das Gesamtvolumen betrage bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar, bei einer Stückelung von 1.000 US-Dollar. Am 3. Dezember 2025 habe der Kurs bei 100,49% gelegen, wodurch sich eine Rendite bis zur Endfälligkeit von etwa 4,81% ergebe. Ab 15. August 2035 sei eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert möglich. Moody's bewerte Pfizer mit A2 (Investment Grade). ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.