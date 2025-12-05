Visa rückt weltweit tätige Illustratoren und kreative Kleinunternehmen in den Fokus und kooperiert mit Pharrell Williams' JOOPITER, um das Wachstum von Kreativen zu beschleunigen

Visa hat heute die ersten fünf Exponate seiner ersten globalen Kunstsammlung vorgestellt, die die kulturelle Energie der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Szene setzt. Mit mehr als zwanzig Künstlerinnen und Künstlern aus sechs Kontinenten spiegelt die Sammlung die Vision von Visa wider, dass Kreativität den Handel fördert und die Kreativen von heute die Unternehmer sind, die Communitys und Kulturen weltweit prägen.

Darien Birks (Global)

In Miami präsentierte Visa die ersten fünf Werke der Kollektion bei einer exklusiven Ausstellung mit dem Titel "The Art of the Draw", die vom multidisziplinären Künstler KidSuper organisiert wurde. In der Ausstellung waren die Werke der Künstler Darien Birks, Nathan Walker, Cesar Canseco, Ivan Roque und Rafael Mayani zu sehen, die die Kultur und die Traditionen jedes Gastlandes und der Gastgeberstadt Miami aufgreifen. Die gesamte Kollektion wird vor dem Turnier im nächsten Sommer weltweit vorgestellt.

Handel trifft auf Kultur

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit JOOPITER, der von Pharrell Williams gegründeten digitalen Content- und Handelsplattform, wird Visa die Künstler hinter der globalen Kunstsammlung fördern. Visa und JOOPITER setzen sich gemeinsam dafür ein, Kreative zu fördern und ihnen eine Plattform zu geben, die ihren künstlerischen Ausdruck in einzigartige Möglichkeiten verwandeln kann. Die Kooperation macht die Werke dieser Künstler einem neuen Publikum zugänglich und verbindet sie während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Fans rund um den Globus.

"Wir bieten Künstlern die Möglichkeit, sich im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer internationalen Bühne zu beweisen", kommentiert Frank Cooper III, CMO bei Visa. "Künstler helfen dabei, das Unsichtbare sichtbar zu machen, regen zu neuen Denkweisen an und verbinden uns durch ihre Kunstwerke. Dank unserer Zusammenarbeit mit JOOPITER können wir die Geschichten hinter den Kunstwerken erzählen und uns daran erinnern, dass Kreativität der Nährboden für Kultur und Wirtschaft ist auch in der Welt des Fußballs."

Kreative Unternehmerinnen und Unternehmer stärken

Kreative sind Kleinunternehmer, die sich oft auf überfüllten digitalen Marktplätzen tummeln. Die globale Kunstsammlung von Visa verleiht ihnen eine Stimme und schafft Wachstumsperspektiven ganz gleich, ob sie in einem Studio arbeiten oder eine Boutique betreiben. Jedes Kunstwerk spiegelt die persönliche Interpretation der Fußballtraditionen durch die Künstler wider und übersetzt gelebte Erfahrungen in kühne visuelle Erzählungen, die während des größten Sportereignisses der Welt Millionen von Menschen erreichen werden.

Eine globale Bühne für Kreativität

Mit 48 teilnehmenden Nationen in 16 Austragungsstädten wird die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 das größte Turnier der Geschichte sein. Die Kunstinitiative von Visa führt Fans näher an den Sport heran, indem sie Kultur, Wirtschaft und Kreativität verschmilzt und Geschichten, Gemeinschaften und Träume auf der Weltbühne vereint.

