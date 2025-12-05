Die Luxusbranche blickt mit neuem Optimismus nach vorne: China könnte laut Analysten nächstes Jahr wieder für steigende Nachfrage sorgen. Doch die Branche ist vorsichtiger geworden und jetzt kristallisieren sich die echten Favoriten heraus. Wer wird die Gewinnerliste 2026 anführen?Der chinesische Käufermarkt bleibt entscheidend: Er macht mehr als ein Viertel des weltweiten Luxusumsatzes aus. Für 2026 erwartet die UBS einen Nachfrageanstieg von etwa sechs Prozent. Davon profitieren vor allem Marken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär