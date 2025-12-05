Frankfurt am Main - Die globalen Rohstoffmärkte senden derzeit ein eindeutiges Signal. Der Goldpreis hat sich auf einem Niveau konsolidiert, das historische Höchststände markiert. Während institutionelle Anleger ihre Positionen täglich neu bewerten, bleibt ein beträchtlicher Teil des privaten Goldvermögens in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) unmanaged. Es handelt sich um Schmuck, Erbstücke oder Zahngold - Assets, die in Tresoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab