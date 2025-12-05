Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166) hat im Black Friday-Geschäft 2025 eine bemerkenswerte Transformation vollzogen. Mit einem Umsatzplus von 50 Prozent auf 36 Millionen Euro im entscheidenden Verkaufszeitraum zeigt der IoT-Spezialist nicht nur Wachstumsstärke, sondern vor allem strategische Reife. Während ein großer Marktplatzpartner temporär schwächere Abnahmemengen verzeichnete, explodierte das Geschäft im eigenen Webshop regelrecht. Die Verdreifachung der Nachfrage in diesem Kanal offenbart eine klare Botschaft: Shelly gewinnt zunehmend die direkte Kontrolle über seine Kundenbeziehungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
