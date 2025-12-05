Suhr/Gontenschwil - Jürg Fischer, CEO und Verwaltungsratspräsident der Emaform AG in Gontenschwil (AG), verkauft im Rahmen einer frühzeitig geregelten Nachfolgelösung die Mehrheit des Unternehmens an die F.G. Pfister Holding AG, unter deren Dach die unternehmerischen Aktivitäten der F.G. Pfister Stiftung gebündelt sind. Die Emaform AG mit Sitz in Gontenschwil ist seit über 40 Jahren ein führender Anbieter von Kunststoff-Gehäusen und technischen Formteilen ...

