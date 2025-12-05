Reddit - RDDT: Die Social-Media-Plattform könnte bald abheben!

Breakout-Setup!

3.8 Millionen USD: Reddit-CEO Steve Huffman nimmt Gewinne mit! Rechtsstreit mit WallStreetBets-Gründer Jaime Rogozinski!

Reddit (RDDT) - ISIN US75734B1008

Rückblick: Das Kursplus von etwas über 86 Prozent zeigt, dass die Bullen bei der Reddit-Aktie an Bord sind. Zuletzt gab es ein Golden Cross, das für einen frischen Impuls Richtung Norden sorgen könnte. Charttechnisch von Bedeutung ist, dass mit den letzten beiden Hochs das Gap Down vom Monatswechsel September auf Oktober geschlossen ist.

Redddit-Aktie: Chart vom 04.12.2025, Kürzel: RDDT Kurs: 222.75 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Die genannten Hochs formieren eine Widerstandslinie knapp über 230 USD, die aber lange Dochte nach oben aufweist. Daher wünschen wir uns eine nochmalige Annäherung vor dem Triggern. Im Anschluss wäre das Kursziel beim Allzeithoch vom 18. September in Reichweite.

Mögliches bärisches Szenario

Reddit steckt in einem heiklen Markenrechtsstreit mit dem WallStreetBets-Gründer. Wird das bisherige Urteil bestätigt, könnten Plattformen künftig Marken ihrer Nutzer beanspruchen - ein Szenario, vor dem Digitalverbände wegen möglicher Schäden für die Creator-Economy warnen. Das Unternehmen schweigt taktisch, während der Supreme Court bis zum 5. Dezember über das weitere Vorgehen entscheiden muss. Die Aktienverkäufe von CEO Steve Huffman könnten in dieser Hinsicht ein Warnsignal sein, das Anleger nicht ignorieren sollten. Mit dem Stop Loss unter den letzten vier Tageskerzen können wir uns gegen mögliche Kursverluste absichern.

Meinung

Reddit sorgt dank seiner gigantischen Community und der massiven Datenmengen für ordentliche Kursphantasien. Die Plattform sitzt auf einem Datenschatz, den Firmen wie Google und KI-Entwickler nur zu gern anzapfen wollen - genau da könnte künftig richtig Geld fließen. Dazu kommt eine starke Bruttomarge, die Reddit genug Luft gibt, neue Ideen auszuprobieren, ohne gleich in Ohnmacht zu fallen. Kurz: Wenn Reddit seine Community pflegt und die Daten clever zu Geld macht, steckt in der Aktie ordentlich Aufwärtspotenzial. Die genannten Risiken sind Teil des Geschäftsmodells. Der Erfolg weckt den Neid der anderen. Realistisch gesehen, sollten sich entweder in Verhandlungen zwischen den Parteien oder auf dem Rechtsweg Kompromisslinien finden lassen, sodass eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich ist.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 42.21 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 935.20 Millionen USD

Meine Meinung zu Reddit ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.smartbrokerplus.de/de-de/blog/reddit-aktie/, https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Reddit_Aktie_CEO_verkauft_fuer_Millionen-19270203

Veröffentlichungsdatum: 05.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng mit dem Autor verbundene Person Reddit-Aktien besitzt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.