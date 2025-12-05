Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 5. Dezember 2025 zwei neue Aktienanleihen auf die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) zum Kauf an.Die erste Aktienanleihe (ISIN DE000HT005X2/ WKN HT005X) verfüge über einen Basispreis in Höhe von 32,23 EUR. Der Zinssatz betrage 6,00%. Der Geldkurs liege bei 100,53%, während sich der Briefkurs auf 100,63% belaufe. Die maximale Rendite betrage 5,34% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 28.12.2026. (Stand: 05.12.2025, 10:09) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
