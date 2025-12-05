Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 5. Dezember 2025 zwei neue Aktienanleihen auf die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) zum Kauf an.Die erste Aktienanleihe (ISIN DE000HT005X2/ WKN HT005X) verfüge über einen Basispreis in Höhe von 32,23 EUR. Der Zinssatz betrage 6,00%. Der Geldkurs liege bei 100,53%, während sich der Briefkurs auf 100,63% belaufe. Die maximale Rendite betrage 5,34% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 28.12.2026. (Stand: 05.12.2025, 10:09) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.