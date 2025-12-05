Der Rat der Stadt Brunsbüttel hat nun grünes Licht für den Bau des großen Batteriespeichers mit einer Nennleistung von 254 Megawatt gegeben. Wenn die finale Investitionsentscheidung von Vattenfall getroffen wird, soll die Anlage nach derzeitigen Planungen spätestens 2028 ans Netz gehen. Vattenfall will am Standort des im Abbau befindlichen AKW Brunsbüttel einen großen Batteriespeicher mit 254 Megawatt Leistung und 700 Megawattstunden Kapazität errichten. Dafür hat der Energiekonzern nun grünes Licht von Rat der Stadt Brunsbüttel erhalten, der dem Bebauungsplan zustimmte, wie Vattenfall am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland