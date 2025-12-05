Der Rat der Stadt Brunsbüttel hat nun grünes Licht für den Bau des großen Batteriespeichers mit einer Nennleistung von 254 Megawatt gegeben. Wenn die finale Investitionsentscheidung von Vattenfall getroffen wird, soll die Anlage nach derzeitigen Planungen spätestens 2028 ans Netz gehen. Vattenfall will am Standort des im Abbau befindlichen AKW Brunsbüttel einen großen Batteriespeicher mit 254 Megawatt Leistung und 700 Megawattstunden Kapazität errichten. Dafür hat der Energiekonzern nun grünes Licht von Rat der Stadt Brunsbüttel erhalten, der dem Bebauungsplan zustimmte, wie Vattenfall am Freitag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.