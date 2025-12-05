Ernst Russ präsentierte auf der mwb German Select Conference eine disziplinierte Wachstumsstrategie und betonte seine Rolle als "Manager des Managers" im Bereich der Schifffahrt mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertragsprofil. Unterstützt durch robuste Chartermärkte und eine hohe Flottenauslastung von 97,7 % erzielte das Unternehmen starke Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 mit einem Umsatz von 119 Mio. EUR, einem EBITDA von 99,9 Mio. EUR und einer Eigenkapitalquote von 87 %. Die Unternehmensführung geht von einem Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 152 und 162 Mio. EUR und EBIT zwischen 48 und 63 Mio. EUR (87 bis 102 Mio. EUR einschließlich Schiffverkäufe) aus, unterstützt durch einen Charter-Backlog von 433 Mio. USD. Die Initiativen im Kapitalmarkt konzentrieren sich auf Transparenz, Vereinfachung der Struktur und Verbesserung der Liquidität. Mit einer soliden Cash-Generierung, einer starken Bilanz und einem Potenzial von ca. 70 % bis zu einem Kursziel von 12,00 EUR ziehen wir eine Kaufempfehlung in Betracht und sehen Ernst Russ als aufstrebende europäische Schifffahrtsplattform. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag





© 2025 mwb research