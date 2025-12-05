Bei unserer kürzlich abgehaltenen German Select Conference gab CFO Tim Hameister von Friedrich Vorwerk (FVG) ein Update zur Unternehmensperformance und -ausblick. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine sehr starke Leistung, die durch robuste Ausführung und hohe Nachfrage unterstützt wurde. Operative Effizienz und Kostenkontrolle führten zu einer Margenexpansion und einer verbesserten Cash-Umwandlung. Für das Jahr 2026 wird ein moderates Wachstum im Vergleich zu den außergewöhnlichen Werten von 2025 erwartet, doch die Nachfrage bleibt hoch, gestützt durch Infrastrukturprojekte im Bereich Elektrizität und den Ausbau von Wasserstoffpipelines. Das Management hob die Bedeutung der Kapazitätserweiterung und den fortgesetzten Einstellungserfolg hervor. Trotz signifikanter operativer Verbesserungen sehen wir, dass die hohe Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzt. Unter Berücksichtigung des Risiko-Chancen-Potenzials pflegen wir unsere vorsichtige Haltung und bestätigen unsere SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 60,00 EUR. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-12-00/VH2-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se





© 2025 mwb research