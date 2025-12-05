FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 290 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 785 (760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 335 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2900 (3500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 760 (710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1362 (1435) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2000 (2355) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 415 (450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 840 (725) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1615 (1440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 570 (625) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 480 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BALFOUR BEATTY TARGET TO 715 (650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DISCOVERIE TARGET TO 870 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SIRIUS REAL ESTATE TARGET TO 120 (115) P - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7100 (7200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 163 (205) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 182 (208) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2580 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HAS SAINSBURY AND TESCO ON 'POS CATLYST WATCH' INTO CHRISTMAS-UPDATES - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 970 (840) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1250 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REMOVED SHELL FROM 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN STARTS GREGGS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2110 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS MONY GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 220 PENCE - RPT/BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5450 (5375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5200) PENCE - 'NEUTRAL'
