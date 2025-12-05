Mit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz, das der Deutsche Bundestag am 4.12.2025 beschlossen hat, steht der Ausbau der Erdwärme im überragenden öffentlichen Interesse. Zugleich hat das Gesetz die ursprünglich geplante vollständige Privilegierung von Batteriespeichern im Außenbereich wieder eingeschränkt. Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Geothermie beschlossen (Geothermiebeschleunigungsgesetz - BeoBG). Branchenverbände haben dies begrüßt. Nach Ansicht des Bundesverband ...

