Die Aktie von Alzchem korrigierte zuletzt. Dies ist nach der beeindruckenden Rally der vergangenen beiden Jahre durchaus verständlich. Der Spezialchemiekonzern, der mit Nitroguanidin ein wichtiges Vorprodukt zur Sprengstoffherstellung produziert, wird von vielen Investoren als eine Art Rüstungswert wahrgenommen. Und da dieser Sektor zuletzt korrigierte, erwischte es eben auch Alzchem.Operativ läuft es beim Unternehmen aus Trostberg indes weiterhin rund. So will der Alzchem-Vorstand nun knapp 120 ...

