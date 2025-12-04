EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Expansion
Trostberg, 4. Dezember 2025 - Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm für einen weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anwendungsbereiche Gesundheit, Ernährung und Pharma. Insgesamt sollen rund 120 Mio. Euro in den Bau einer neuen, zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie in die vorgelagerte Infrastruktur fließen. Die Inbetriebnahme ist stufenweise ab dem 2. Halbjahr 2027 geplant. Alzchem sieht in der Investition ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im beginnenden dreistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Telefon:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-Mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|WKN:
|A2YNT3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
|EQS News ID:
|2240620
