FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006





