Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom AG (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat eine mittelfristige Unternehmensanleihe (ISIN XS3244707272/ WKN A46Z7W) aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Ihr Volumen liege bei bis zu 750 Millionen Euro. Die Tilgung erfolge am 4. Dezember 2029. Der jährliche Kupon betrage 2,625%, erstmals ausgeschüttet am 4. Dezember 2026. Anleger könnten ab einer Stückelung von 1.000 Euro zeichnen. Die Rendite bis zum Laufzeitende liege bei etwa 2,68%, basierend auf einem Kurs von 99,79% am 3. Dezember 2025. Kündigen könne die Telekom die Anleihe frühestens am 4. November 2029 zum Nennwert, zudem sei eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen ab Emissionstag möglich. Die Bonität der Telekom bewerte Standard & Poor's mit BBB+. Währungsrisiken bestünden bei dieser Euro-Emission für Euro-Anleger keine. (Bonds weekly Ausgabe vom 04.12.2025) (05.12.2025/alc/n/a) ...

