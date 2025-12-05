Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 5. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT00127/ WKN HT0012) auf die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) zum Kauf an.Die Aktienanleihe verfüge über einen Basispreis in Höhe von 25,00 EUR. Der Zinssatz betrage 6,75%. Der Geldkurs liege bei 99,59%, während sich der Briefkurs auf 99,69% belaufe. Die maximale Rendite betrage 6,97% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 25.06.2027. (Stand: 05.12.2025, 10:15) (05.12.2025/alc/n/a) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.