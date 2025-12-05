Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 5. Dezember 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT00127/ WKN HT0012) auf die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) zum Kauf an.Die Aktienanleihe verfüge über einen Basispreis in Höhe von 25,00 EUR. Der Zinssatz betrage 6,75%. Der Geldkurs liege bei 99,59%, während sich der Briefkurs auf 99,69% belaufe. Die maximale Rendite betrage 6,97% p.a. Der Rückzahlungstermin sei der 25.06.2027. (Stand: 05.12.2025, 10:15) (05.12.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
