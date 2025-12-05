Quanten-Aktien | Rubrik hebt ab, SentinelOne unter Druck & Renk nach BofA Analyse im Aufwind
|46,225
|46,310
|12:55
|46,210
|46,300
|12:55
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|Dassault Aviation stock rating upgraded to Neutral by BofA on Rafale pipeline
|12:15
|Dividendenbekanntmachungen (05.12.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2017 EUR AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CNE100000Q43 0,1195 CNY 0,0144 EUR AMERISAFE...
|12:10
|BofA Securities stuft Saab-Aktie auf "Buy" hoch und verweist auf starkes Auftragspotenzial
|12:10
|Neste: BofA stuft Aktie wegen Raffineriemargen auf "Buy" hoch
|12:10
|BofA Securities stuft RENK-Aktie hoch: Attraktive Bewertung als Kaufargument
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|RENK-Aktie: Vor dem großen Turnaround?
|Die RENK-Aktie notiert heute fester: Aktuell geht es um rund 2,5% nach oben bis an die Kursmarke von 51,1 Euro. Rückenwind kommt dabei vor allem aus dem Analysten-Takt: In einer Neubewertung europäischer...
|12:14
|RENK GROUP AG zündet durch - jetzt bloß nicht zögern!
|12:14
|AKTIEN IM FOKUS: Renk steigen, Hensoldt fallen - BofA bewertet Rüstungswerte neu
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Rüstungswerte haben nach einer Studie der Bank of America (BofA) am Freitag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Im MDax der mittelgroßen Unternehmen erholten...
|12:10
|BofA Securities stuft RENK-Aktie hoch: Attraktive Bewertung als Kaufargument
|12:06
|BofA Securities upgrades RENK Group stock to Buy on attractive valuation
|Aktuelle Nachrichten
|12:06
|KeyBanc lowers Rubrik stock price target to $113 on peer multiples
|11:54
|Quanten-Aktien | Rubrik hebt ab, SentinelOne unter Druck & Renk nach BofA Analyse im Aufwind
|11:46
|Starkes Wachstum: Guggenheim hebt Rubrik-Kursziel auf 110 $ an
|11:42
|Guggenheim raises Rubrik stock price target to $110 on strong growth
|11:30
|Rubrik stock price target lowered to $105 by BMO Capital
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|SentinelOne stock price target lowered to $23 by Citizens on outlook concerns
|11:54
|Quanten-Aktien | Rubrik hebt ab, SentinelOne unter Druck & Renk nach BofA Analyse im Aufwind
|01:36
|SentinelOne signals durable growth with $1B FY 2026 revenue outlook as CFO transition begins
|00:38
|Rubrik shares surge on strong earnings and outlook as SentinelOne slides on weak guidance
|Do
|SentinelOne CFO Barbara Larson to retire, insider Barry Padgett to serve as interim CFO
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BANK OF AMERICA CORPORATION
|46,210
|-0,64 %
|RENK GROUP AG
|51,11
|+2,59 %
|RUBRIK INC
|72,00
|+18,03 %
|SENTINELONE INC
|13,250
|-8,93 %