Netflix steht wohl vor Übernahme von Warner Bros.



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" befindet sich Warner Bros. Discovery derzeit in exklusiven Verhandlungen mit Netflix über den Verkauf seiner Film- und TV-Studios sowie des Streamingdienstes HBO Max. Die Gespräche sind offenbar so weit fortgeschritten, dass eine offizielle Ankündigung bereits in den nächsten Tagen erfolgen könnte, sofern die Verhandlungen nicht doch noch scheitern.



Netflix soll für einen möglichen Deal offenbar 30 US-Dollar je Aktie bieten und bewertet Warner Bros damit mit insgesamt 75 Milliarden US-Dollar. Aktuell liegt die Börsenbewertung von Warner Bros bei 60 Milliarden US-Dollar, der Aktienkurs bei rund 24,50 US-Dollar. Zusätzlich bietet Netflix angeblich eine Entschädigung in Höhe von rund fünf Milliarden US-Dollar, falls der Zusammenschluss von den Kartellbehörden untersagt wird.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









