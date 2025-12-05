Das Unternehmen bietet den Landwirten ein Pachtmodell an. Mit der knapp ein Megawatt großen Photovoltaik-Anlage verdienen sie demnach über die nächsten 20 Jahre mehr als 100. 000 Euro zusätzlich zu ihren landwirtschaftlichen Einnahmen. Feld Energy hat sich auf Agri-Photovoltaik-Anlagen spezialisiert. In dieser Woche erfolgte nun der Spatenstich für ein neues Projekt in Weßling im Landkreis Starnberg. Es handele sich dabei um eine hofnahe, privilegierte Agri-Photovoltaik-Anlage bis 2,5 Hektar. Für die Anlage werden 1610 Solarmodule mit etwa 620 Watt auf Nachführsystemen installiert werden, wie ...

