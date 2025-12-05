Wiederholt sich die Geschichte? Am Donnerstag kündigte der Facebook-Mutterkonzern an, beim namengebenden Metaverse zurück zu stecken. Schon der Absturz der Jahre 2021 bis 2022 ging auf den Deckel Zuckerbergs' kostspieligen Ausflugs in die virtuelle Realität. Investoren waren von Beginn an skeptisch. Nachdem Zuckerberg seine Ambitionen begrub, legte die Aktie den Schalter um. Hier ist ein Artikel aus dem Frühjahr 2023 verlinkt. Der damalige Absturz betrug 77 Prozent vom Rekord zum Tief - auch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
