Künstliche Intelligenz verschlingt bald so viel Strom wie ganz Japan. Nvidia-Kunde Meta hat jetzt neue Kernkraft-Deals an Land gezogen. Top-News für die Depot-2030-Firma Bloom Energy! Heute: Neuer Quantencomputer-Trade.Bisher verbrauchen Rechenzentren erst knapp zwei Prozent des weltweiten Stroms - doch bis zum Jahr 2030 wird sich dieser Bedarf verdoppeln, womit die GPUs von Nvidia, AMD und Intel so viel Energie wie ganz Japan schlucken.Mehrfach haben uns im Hintergrundgespräch mit dem HSR Vorstände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär