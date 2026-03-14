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WIRobotics für das von AWS, NVIDIA und MassRobotics unterstützte Physical AI Fellowship ausgewählt



14.03.2026 / 23:20 CET/CEST

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SEOUL, Südkorea, 14. März 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die zweite Gruppe des Stipendienprogramms "Physical AI Fellowship" ausgewählt wurde, eines virtuellen Programms von Amazon Web Services (AWS) Startups und NVIDIA Inception, das vielversprechenden Robotik-Start-ups dabei hilft, Lösungen für physische KI zu entwickeln, zu verfeinern und zu skalieren. Nach dem Erfolg der ersten Gruppe im Herbst 2025 vereint der Jahrgang 2026 neun vielversprechende Start-ups im Bereich physische KI aus den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und erneuerbare Energien, Industrieautomatisierung, Einzelhandel und Logistik, Robotik-Dateninfrastruktur, Teleoperation sowie humanoide Robotikanwendungen. Das Physical AI Fellowship bietet praxisnahe technische Unterstützung, Rechenressourcen und Markteinführungsmöglichkeiten, damit Teams vielversprechende Prototypen zu zuverlässigen Lösungen für reale Einsatzumgebungen weiterentwickeln können. Die Stipendiaten erhalten Unterstützung von Wissenschaftlern und Fachleuten des AWS Generative AI Innovation Center, AWS-Nutzungsguthaben und NVIDIA-Ressourcen sowie Zugang zu den Einrichtungen von MassRobotics und dessen breiterem Netzwerk in der Robotik-Community. Diese Möglichkeit wird die Arbeit von WIRobotics an fortschrittlichen humanoiden Robotern unterstützen, die hochgeschickte Manipulation mit KI-gesteuerter physischer Interaktion für reale Umgebungen vereinen. Mit AWS-Nutzungsguthaben, fachlicher Unterstützung, NVIDIAs Stack für physische KI und der Testumgebung sowie dem Netzwerk von MassRobotics wird WIRobotics seine humanoiden Robotiksysteme für reale Anwendungen in Industrie, Logistik und Service weiterentwickeln, einsetzen sowie ihre Leistung unter praxisnahen Bedingungen validieren. "Wir fühlen uns geehrt, dass WIRobotics als einziges Unternehmen für humanoide Robotik in der Auswahlrunde für das Physical AI Fellowship ausgewählt wurde", sagte Yong-Jae Kim, Co-Geschäftsführer von WIRobotics. "Durch die Kombination humanoider Robotiktechnologien, die menschenähnliche physische Interaktion ermöglichen, mit unserer KI-Expertise sehen wir darin eine bedeutende Gelegenheit, neue Möglichkeiten im Bereich der physischen KI zu erschließen." Die Stipendiaten erhalten jeweils AWS-Nutzungsguthaben im Wert von 200.000 US-Dollar, direkte Unterstützung durch Wissenschaftler und Ingenieure des AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) sowie Zugang zu den Cloud-Computing- und KI-Technologien von AWS, Zugang zu NVIDIAs Stack für physische KI einschließlich der NVIDIA Isaac Frameworks und NVIDIA Cosmos World Foundation Models (zuzüglich kostenloser Selbstlernkurse, Rabatten auf Hard- und Software sowie vergünstigten, von Trainern geleiteten Workshops von NVIDIA Training) über das NVIDIA Inception-Programm sowie Unterstützung durch das Ökosystem von MassRobotics. Den Höhepunkt des Stipendienprogramms bilden öffentlichkeitswirksame Präsentationen auf Veranstaltungen von AWS, NVIDIA und MassRobotics, darunter AWS re:Invent 2026. Weitere Informationen zum Physical AI Fellowship finden Sie auf https://www.massrobotics.org Informationen zu WIRobotics WIRobotics (We Innovate Robotics) ist ein Robotikunternehmen, das fortschrittliche tragbare und humanoide Roboter entwickelt, um die menschliche Mobilität und die körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Das erste kommerzielle Produkt des Unternehmens, ein persönlicher, von einem einzelnen Motor angetriebener Gehassistenzroboter, war in Korea kommerziell erfolgreich und erhielt in den vergangenen drei Jahren vier CES Innovation Awards. Aufbauend auf seinem Fachwissen in den Bereichen Robotik-Hardware, Steuerungssysteme und KI-gesteuerte Interaktion entwickelt WIRobotics ALLEX, eine universell einsetzbare humanoide Roboterplattform, die für reale Anwendungen konzipiert ist. Mit seinen integrierten Hand-Arm-Systemen und hohen Manipulationsfähigkeiten soll ALLEX die nächste Generation physischer KI ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: YouTube: https://www.youtube.com/@WIRobotics

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/103004622

TikTok: https://www.tiktok.com/@wirobotics Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933373/ALLEX_WIRobotics__humanoid_robot__Photo_courtesy_WIRobotics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2590028/5862757/ID_936db7a184ff_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wirobotics-fur-das-von-aws-nvidia-und-massrobotics-unterstutzte-physical-ai-fellowship-ausgewahlt-302713993.html



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