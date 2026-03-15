Lange wurde dieser SDAX-Wert im Vergleich zu seinem größeren Rivalen Infineon unterschätzt. Das wird sich bald ändern. 2024 wurde der Verkauf der eigenen Fertigung in Dortmund abgeschlossen. Elmos zog als ausschließlicher Chipentwickler nach Leverkusen um. Der deutliche Kursanstieg, fast 150 Prozent seit dem allgemeinen Börsentief im April 2025, signalisiert eine neue Phase in der Entwicklung der SDAX-Firma: mit viel mehr Cash und dem technologisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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