Dass das Börsengang des chinesischen CPU-Entwicklers Moore Threads ein voller Erfolg werden würde, war von Anfang an klar. Dass die Aktie ihren Kurs am ersten Handelstag aber versuchsfachen würde, war selbst von Oberbullen nicht erwartet worden. Wer ist dieses Unternehmen und können Anleger hier in Chinas Antwort auf Nvidia investieren? Wer ist dieses Unternehmen? Moore Threads dürfte nur den wenigsten Anlegern in Deutschland ein Begriff sein, deshalb ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.