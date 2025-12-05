Airbus aufgrund der jüngst bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November nur 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausliefern können - ein spürbarer Rückgang gegenüber dem Vormonat. Analysten zeigen sich aber weiterhin optimistisch für die Aktie. Zuletzt bekräftigten Deutsche Bank Research, die kanadische Bank RBC und das Analysehause Jefferies ihre Kaufempfehlungen.Der weltgrößte Flugzeugbauer bestätigte am Freitag in Toulouse, dass im November sechs Maschinen weniger übergeben wurden als ...

