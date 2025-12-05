Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre Aufwärtsbewegung mit Trippelschritten fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,49 Prozent auf 5.745,10 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,19 Prozent auf 9.729,80 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,24 Prozent auf 12.924,07 Punkte kletterte. Die Hoffnungen richten sich auf eine Zinssenkung in den USA. «Während die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab